32 очка Макколлума принесли «Портленду» победу над «Денвером»
«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 119:100.
Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 32 очка.
После этого матча «Портленд» с 10 победами занимает шестое место в Западной конеренции, «Денвер» с 9 победами — на восьмой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Денвер» — 119:100 (33:27, 33:25, 24:27, 29:21)
24 ноября. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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