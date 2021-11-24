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32 очка Макколлума принесли «Портленду» победу над «Денвером»

08:25
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 119:100.

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 32 очка.

После этого матча «Портленд» с 10 победами занимает шестое место в Западной конеренции, «Денвер» с 9 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Денвер» — 119:100 (33:27, 33:25, 24:27, 29:21)

24 ноября. Портленд. «Moda Center».

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Сергей Разин все материалы автора
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