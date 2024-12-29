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Сегодня, 09:03

«Даллас» проиграл «Портленду», Ирвинг набрал 46 очков

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:126.

Самым результативным игроком «Маверикс» стал Кайри Ирвинг, который набрал 46 очков. У «Трэйл Блэйзерс» сразу четыре игрока набрали более 20 очков — Деандре Эйтон (21), Дени Авдия (21), Анферни Саймонс (22) и Шейдон Шарп (23).

«Даллас» занимает четвертое место в таблице «Запада», «Портленд» — на 13-й строчке.

«Лейкерс» дома обыграли «Сакраменто» со счетом 132:122.

У хозяев 36 очков, 15 подборов и 8 передач сделал форвард Энтони Дэвис, 26 очков и 16 передач на счету защитника Остина Ривза. У гостей 29 очков и 12 передач сделал Де`Аарон Фокс.

«Филадельфия» в гостях победила «Юту» со счетом 114:111.

У «Сиксерс» по 32 очка набрали Джоэл Эмбии и Тайриз Макси.

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Даллас» — 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)

29 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Юта» — «Филадельфия» — 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)

29 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 132:122 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)

29 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Юта Джаз
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