Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Портленд», «Финикс» выиграл у «Юты» благодаря 43 очкам Букера

«Даллас» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс, набравший 23 очка. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл, на его счету 15 очков, 10 подборов и 15 передач.

В параллельном матче «Финикс» победил «Юту» — 105:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 43 очка.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Даллас» — 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)

П: Саймонс (23), Макколлум (20), Н. Пауэлл (19)

Д: Порзингис (22), Брансон (20 + 11 передач), Дончич (15 + 10 подборов + 15 передач)

«Юта» — «Финикс» — 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31)

Ю: Кларксон (26), Конли (16 + 10 передач), Уайтсайд (16 + 11 подборов)

Ф: Букер (43 + 12 подборов), Пол (21), Бийомбо (12)