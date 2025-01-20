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Сегодня, 07:33

«Портленд» победил «Чикаго»

Камила Абдурахманова
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«Портленд» в домашней встрече обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:102.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Чикаго» Зак Лавин, набравший 27 очков. Лучшим у «Потрленда» стал разыгрывающий защитник Скут Хендерсон с 25 очками.

«Портленд» занимают 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет 10-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Чикаго» — 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)
20 января. Портленд. Moda Center.

НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
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