«Портленд» победил «Чикаго»

«Портленд» в домашней встрече обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:102.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Чикаго» Зак Лавин, набравший 27 очков. Лучшим у «Потрленда» стал разыгрывающий защитник Скут Хендерсон с 25 очками.

«Портленд» занимают 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет 10-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Чикаго» — 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)

20 января. Портленд. Moda Center.