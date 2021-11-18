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«Портленд» дома обыграл «Чикаго»

08:28
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«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» со счетом 112:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 30 очков.

«Портленд» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Чикаго» — четвертый на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Чикаго» — 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22)

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Роман Шишов все материалы автора
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