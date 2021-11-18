«Портленд» дома обыграл «Чикаго»
«Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» со счетом 112:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 30 очков.
«Портленд» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Чикаго» — четвертый на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Чикаго» — 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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