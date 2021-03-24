«Бруклин» без Ирвинга и Дюранта обыграл «Портленд», «Голден Стэйт» уступил «Филадельфии»

«Бруклин» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:112.

«Нетс» занимают вторую строчку в таблице Восточной конференции, «Портленд» идет на шестом месте в Западной конференции. Отметим, что у «Бруклина» встречу пропускали Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

В параллельной встрече «Голден Стэйт» уступил «Филадельфии» — 98:108. «Уорриорз» идут на девятой строчке в таблице Западной конференции, «Сиксерс» возглавляют Восточную конференцию.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Бруклин» — 112:116 (41:37, 25:30, 25:25, 21:24)

П: Лиллард (22), Кантер (19 + 19 подборов), Макколлум (16)

Б: Харден (25 + 17 передач), Грин (20), Харрис (17)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 98:108 (17:35, 28:24, 40:21, 13:28)

Г: Убре (24 + 10 подборов), Пул (19), Ли (16)

Ф: Харрис (25 + 13 подборов), Симмонс (22), Брэдли (18 + 11 подборов)