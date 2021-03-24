«Бруклин» без Ирвинга и Дюранта обыграл «Портленд», «Голден Стэйт» уступил «Филадельфии»
«Бруклин» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:112.
«Нетс» занимают вторую строчку в таблице Восточной конференции, «Портленд» идет на шестом месте в Западной конференции. Отметим, что у «Бруклина» встречу пропускали Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» уступил «Филадельфии» — 98:108. «Уорриорз» идут на девятой строчке в таблице Западной конференции, «Сиксерс» возглавляют Восточную конференцию.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Бруклин» — 112:116 (41:37, 25:30, 25:25, 21:24)
П: Лиллард (22), Кантер (19 + 19 подборов), Макколлум (16)
Б: Харден (25 + 17 передач), Грин (20), Харрис (17)
«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 98:108 (17:35, 28:24, 40:21, 13:28)
Г: Убре (24 + 10 подборов), Пул (19), Ли (16)
Ф: Харрис (25 + 13 подборов), Симмонс (22), Брэдли (18 + 11 подборов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю