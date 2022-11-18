35 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Портленд»

«Бруклин» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:107.

В составе «Нетс» самым результативным игроком стал Кевин Дюрэнт — 35 очков.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрали Дэмиан Лиллард и Анферни Саймонс — 25 и 24 очка, соответственно.

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«Портленд» — «Бруклин» — 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)

18 ноября. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 130:112 (37:28, 26:28, 26:26, 41:30)

18 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».