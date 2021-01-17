36 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Атлантой»

«Портленд» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, набравший 36 очков.

«Портленд» с 8 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Атланта» с 5 победами идет девятой в Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Атланта» — 112:106 (34:38, 25:28, 27:20, 26:20)

П: Лиллард (36), Трент (18), Макколлум (16).

А: Янг (26+11 передач), Капела (25+15 подборов), Хантер (15).

17 января.