36 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Атлантой»
08:35
«Портленд» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:106.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, набравший 36 очков.
«Портленд» с 8 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Атланта» с 5 победами идет девятой в Восточной конференции.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Атланта» — 112:106 (34:38, 25:28, 27:20, 26:20)
П: Лиллард (36), Трент (18), Макколлум (16).
А: Янг (26+11 передач), Капела (25+15 подборов), Хантер (15).
17 января.
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