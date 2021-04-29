Портер оштрафован на 50 тысяч долларов за нарушение протокола по коронавирусу

Атакующий защитник «Хьюстона» Кевин Портер оштрафован за нарушение протокола по здоровью и безопасности. 20-летний американец нарушил протокол по коронавирусу 19 апреля, посетив стрип-клуб в Майами вместе с одноклубником Стерлингом Брауном. Портер обязан будет выплатить 50 тысяч долларов.

Правила НБА запрещают посещать закрытые собрания из 15 или более человек, а также бары, салоны, клубы и другие аналогичные заведения.