Главный тренер «Сан-Антонио» и сборной США Грегг Попович может завершить карьеру после Олимпиады-2020, сообщает The Athletic. Существует вероятность, что во главе «Сперс» его заменит Бекки Хэммон. В таком случае она станет первой женщиной-главным тренером в НБА.

70-летний Попович является пятикратным чемпионом НБА. Трижды он признавался лучшим тренером лиги.

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