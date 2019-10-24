«Сан-Антонио» в первом матче регулярного сезона НБА победил «Нью-Йорк» — 120:111. Для главного тренера «Сперс» Грегга Поповича это уже 24-й сезон в карьере. Он стал лидером лиги по количеству сезонов в одной истории. Он превзошел результат Джерри Слоана из «Юты» (23).

70-летний специалист является пятикратным чемпионом НБА. Трижды он признавался лучшим тренером лиги.

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