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Попович — лидер НБА по количеству сезонов в одной команде

20:01
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«Сан-Антонио» в первом матче регулярного сезона НБА победил «Нью-Йорк» — 120:111. Для главного тренера «Сперс» Грегга Поповича это уже 24-й сезон в карьере. Он стал лидером лиги по количеству сезонов в одной истории. Он превзошел результат Джерри Слоана из «Юты» (23).

70-летний специалист является пятикратным чемпионом НБА. Трижды он признавался лучшим тренером лиги.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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