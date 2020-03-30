Полотенце с последней игры Брайанта продано за 33 тысячи долларов

Полотенце с последней игры легенды «Лейкерс» Коби Брайанта в карьере было продано на аукционе за 33 тысячи долларов, сообщает theScore. Покупатель — фанат, коллекционирующий вещи игроков «озерников». Его мечта — открыть музей в Южной Калифорнии.

Коби Брайанту был 41 год. Вместе с ним 26 января погибла его дочь Джанна. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».