18:20 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Пол Пирс не включил Леброна Джеймса в свою пятерку лучших баскетболистов НБА всех времен

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Бывший игрок НБА Пол Пирс в эфире ESPN назвал свою пятерку лучших баскетболистов в истории НБА. При этом ведущих и других экспертов удивило, что он не включил в ее состав Леброна Джеймса.

В пятерку Пирса попали Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Коби Брайант, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар. При этом Трэйси Макгрэйди за отсутствие в его команде Джеймса предъявил Пирсу претензию, сказав, что тот "даже не видел игры Расселла, к тому же Джеймс способен на большее, чем Джонсон".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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НоусТэкл

Согласен, никого.

20:36

Cap. Morgan

А кого в этой пятёрке превосходит Джеймс)))

19:48