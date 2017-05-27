Пол Пирс не включил Леброна Джеймса в свою пятерку лучших баскетболистов НБА всех времен

Бывший игрок НБА Пол Пирс в эфире ESPN назвал свою пятерку лучших баскетболистов в истории НБА. При этом ведущих и других экспертов удивило, что он не включил в ее состав Леброна Джеймса.

В пятерку Пирса попали Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Коби Брайант, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар. При этом Трэйси Макгрэйди за отсутствие в его команде Джеймса предъявил Пирсу претензию, сказав, что тот "даже не видел игры Расселла, к тому же Джеймс способен на большее, чем Джонсон".