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Сегодня, 03:22

Пол Джордж сыграет против «Юты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж полностью восстановился от травмы. Он сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты».

31-летний американец не выходил на паркет с 22 декабря. Тогда игрок получил разрыв боковой связки локтевого сустава.

Матч «Клипперс» — «Юта» состоится сегодня, 30 марта. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

В этом сезоне Джордж сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 24,7 очка и 7,2 подбора.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Пол Джордж
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