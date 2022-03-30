Пол Джордж сыграет против «Юты»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж полностью восстановился от травмы. Он сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты».

31-летний американец не выходил на паркет с 22 декабря. Тогда игрок получил разрыв боковой связки локтевого сустава.

Матч «Клипперс» — «Юта» состоится сегодня, 30 марта. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

В этом сезоне Джордж сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 24,7 очка и 7,2 подбора.