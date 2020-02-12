Похороны Коби Брайанта и его дочери прошли 7 февраля

Легендарный форвард «Лейкерс» Коби Брайант и его дочь Джанна были похоронены 7 февраля недалеко от дома семьи Брайант 7 февраля, сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших. Коби Брайант и его дочь были захоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар. Панихида по погибшим запланирована на 24 февраля, она пройдет на домашней арене «Лейкерс», «Стэйплз-Центр».

26 января 41-летний Коби Брайант, его дочь Джанна и еще 7 человек погибли в авиакатастрофе в Калабасасе, близ Лос-Анджелеса.