Знаменитый баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета, сообщает TMZ. Эту информацию подтвердили официальные источники.

Фото с места падения вертолета. Фото TMZ

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. По данным издания, в результате падения вертолета погибли все находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.

Брайанту было 41. У него остались жена Ванесса и четыре дочери — Джанна, Наталья, Бьянка и Капри.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.