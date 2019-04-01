Победный бросок Янга вместе с сиреной. Видео

"Атланта" вырвала победу у "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА (136:135 ОТ). Победу "Хокс" принес разыгрывающий защитник Трей Янг, который вместе с сиреной забросил решающий мяч из неудобной ситуации.

- Меня окружные отличные товарищи по команде и отличные тренеры, которые пытаются вселить в меня уверенность, хотя я и так полностью уверен в себе, - отметил Янг после завершения матча.