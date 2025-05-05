Баскетбол
5 мая, 13:00

Плей-офф НБА: результаты серий 1/8 финала, пары 1/4 финала, сетка плей-офф

Плей-офф НБА: результаты серий 1/8 финала и пары 1/4 финала
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
Плей-офф НБА 2025 стартовал 16 апреля и завершится 17 июня.

Результаты серий 1/8 финала плей-офф НБА

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — счет в серии 4-1 (117:98, 123:115, 117:101, 103:129, 119:118 ОТ)

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — счет в серии 4-3 (112:110 ОТ, 102:105, 117:83, 99:101, 131:115, 111:105, 120:101)

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — счет в серии 4-2 (123:112, 94:100, 116:118, 93:94, 103:106, 113:116)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — счет в серии 1-4 (95:117, 94:85, 116:104, 116:113, 96:103)

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — счет в серии 4-0 (131:80, 118:99, 108:114, 115:117)

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — счет в серии 4-1 (103:86, 109:100, 95:93, 98:107, 120:89)

«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — счет в серии 4-0 (121:100, 121:112, 87:124, 83:138)

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — счет в серии 3-4 (85:95, 109:94, 104:93, 109:106, 131:116, 107:115, 89:103)

Пары 1/4 финала плей-офф НБА

  • «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс»

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс»

  • «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»

  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз»

