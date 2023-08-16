Пирс считает, что Леброн Джеймс сыграет на Олимпиаде в Париже

Экс-форвард «Бостона» Пол Пирс поделился мнением о возможном участии нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» на Олимпиаде в 2024 году.

«Я правда думаю, что Леброн пойдёт и примет участие в Олимпиаде — 2024. Это будет последняя Олимпиада в его жизни, думаю, он не упустит эту возможность», — сказал Пирс на подкасте KG Certified.

В последний раз 38-летний Джеймс принимал участие в Олимпийских играх в 2012 году. Тогда он завоевал золотые медали со сборной США. До этого он брал золото с национальной командой в 2008-м и завоевал бронзу на Олимпиаде-2004.