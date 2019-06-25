Пиппен считает, что Леонарду стоит остаться в "Торонто" еще на год

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен выразил мнение, что нападающий "Торонто" Кавай Леонард должен остаться в команде еще на год.

– Контракт с "Торонто" на год мог бы стать отличной сделкой для Кавая Леонарда. Он сможет вернуться, сыграть со своими товарищами по команде и не оставить их в дурацком положении. Я бы на его месте остался на один год, – заявил Пиппен в эфире передачи "The Jump".

Леонард в межсезонье стал свободным агентом, однако может остаться в клубе, подписав краткосрочный контракт. Минувшим летом игрок перешел в "Торонто" из "Сан-Антонио" после требования обменять его.