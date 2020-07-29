Пиппен не обиделся на Джордана за «Последний танец»

Экс-игрок «Чикаго» Скотти Пиппен признался, что у него нет обиды на бывшего одноклубника Майкла Джордана. Ранее в СМИ написали, что он обиделся из-за того, как его показали в документальном сериале «Последний танец».

— У нас отличные отношения, лучше чем когда-либо, ничего не изменилось, — сказал Пиппен в подкасте Da Windy City. — Этот документальный фильм не изменил наши отношения. Мы останемся друзьями навсегда.