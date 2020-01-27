Пилот вертолета Коби Брайанта получил спецразрешение на полет в сильном тумане

Пилот вертолета, на котором летел Коби Брайант, получил специальное разрешение на полет в сильном тумане, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на аудиозаписи переговоров с авиадиспетчерской службой в аэропорту Бербанка.

Перед тем, как потерпеть крушение, пилот попросил отслеживать полет, чтобы диспетчеры оставались на связи.

Сержант Иветт Тюнинг, руководитель полицейского департамента Лос-Анджелеса по контролю за воздушным пространством, сказала, что полеты могут выполняться только в соответствии с определенными правилами из-за высокой облачности.

Вертолет с 41-летним Коби Брайантом потерпел крушение в воскресенье 26 января. На борту была 13-летняя дочь баскетболиста и еще семь человек, все погибли.