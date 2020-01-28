Пилот вертолета Брайанта увел летательный аппарат от падения на город

Пилот потерпевшего крушение вертолета с американским баскетболистом Коби Брайантом на борту Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города, сообщил в Twitter журналист телеканала WFAA-TV Джейсон Уитли.

NEW: The helicopter (pic below) carrying @kobebryant departed Orange County this morning. Flight track shows it circled Glendale then flew west. It appears the pilot might have avoided homes nearby. pic.twitter.com/megEg0jVPs — Jason Whitely (@JasonWhitely) January 26, 2020

Зобаян попытался обогнуть город Глендейл перед падением. Пилот старался отвести вертолет в сторону, чтобы избежать падения на жилые дома.

О гибели Брайанта стало известно 26 января. По словам очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. Все девять пассажиров погибли.