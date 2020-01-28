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Пилот вертолета Брайанта увел летательный аппарат от падения на город

09:17
Место падения вертолета. Фото Reuters
Место падения вертолета. Фото Reuters
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Пилот потерпевшего крушение вертолета с американским баскетболистом Коби Брайантом на борту Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города, сообщил в Twitter журналист телеканала WFAA-TV Джейсон Уитли.

Зобаян попытался обогнуть город Глендейл перед падением. Пилот старался отвести вертолет в сторону, чтобы избежать падения на жилые дома.

О гибели Брайанта стало известно 26 января. По словам очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. Все девять пассажиров погибли.

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