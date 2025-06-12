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Пи Джей Такер не намерен завершать карьеру. В мае ему исполнилось 40 лет

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Нью-Йорка» Пи Джей Такер не собирается завершать карьеру, несмотря на возраст.

5 мая баскетболисту исполнилось 40 лет. Он был выбран на драфте НБА 2006 года под общим 35-м номером «Торонто».

«Никогда не говорил о завершении карьеры и даже не делал никаких намеков на то, что это возможно. Мне 40 лет, я на 100 процентов здоров, способен играть и продолжу играть в игру, которой посвятил жизнь. Баскетбол!» — написал 40-летний форвард «Нью-Йорка» в соцсети.

В сезоне-2024/25 Такер сыграл всего в 3 матчах, набирая в среднем по 3,0 очка и делая по 2,7 подбора.

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