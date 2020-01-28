Петиция об изменении логотипа НБА в честь погибшего Брайанта собрала миллион подписей

Петиция, которую создали фанаты на сайте Change.org с предложением об изменении логотипа НБА в честь погибшего Коби Брайанта, набрала более миллиона подписей.

Современная эмблема НБА появилась в 1971 году, за ее основу взят силуэт баскетболиста Джерри Уэста. Болельщики предлагают свои варианты с силуэтом Брайанта, а некоторые даже считают, что нужно поменять цвета лиги с красно-синих на желто-фиолетовые. Это официальные цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант провел всю профессиональную карьеру.