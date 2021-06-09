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Пэт Райли оштрафован на 25 тысяч долларов за комментарии о Леброне

22:41
Леброн Джеймс в составе «Майами». Фото USA Today Sports
Леброн Джеймс в составе «Майами». Фото USA Today Sports
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Президент «Майами» Пэт Райли оштрафован на 25 тысяч долларов за нарушение правила тамперинга. В недавнем интервью на радио Райли высказался о возможном возвращении звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Хит», сообщает AP.

«Я оставлю ключ под ковриком, если Леброн позвонит мне и сообщит, что идет. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет. Этот ключ уже заржавел», — сказал Райли.

После поражения в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4) «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф НБА. 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

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Иван Шитик все материалы автора
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