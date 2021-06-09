Пэт Райли оштрафован на 25 тысяч долларов за комментарии о Леброне
Президент «Майами» Пэт Райли оштрафован на 25 тысяч долларов за нарушение правила тамперинга. В недавнем интервью на радио Райли высказался о возможном возвращении звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Хит», сообщает AP.
«Я оставлю ключ под ковриком, если Леброн позвонит мне и сообщит, что идет. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет. Этот ключ уже заржавел», — сказал Райли.
После поражения в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4) «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф НБА. 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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