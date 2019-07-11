Первый темнокожий тренер в истории НБА получил награду имени Артура Эша

Бывший центровой "Бостона" Билл Расселл получил награду имени Артура Эша (Arthur Ashe Courage Award). Она вручается спортсменам, которые проявиили стойкость духа. Артур Эш – темнокожий теннисист, который известен борьбой за права человека.

Рассел является первым действующим или бывшим игроком НБА, удостоенным премии. Он 11 раз становился чемпионом НБА, а также стал первым темнокожим тренером в истории лиги. Кроме того, он участвовал в движении за защиту прав человека и участвовал в марше в Вашингтоне в 1963 году.