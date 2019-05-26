Первая игра финальной серии НБА "Торонто" – "Голден Стэйт" состоится 31 мая

Определилось расписание финала плей-офф НБА сезона-2018/19, в котором встретятся "Торонто" и "Голден Стэйт".

В финале Восточной конференций "Торонто" в шести матчах оказался сильнее "Милуоки"​ (4-2), в Западной "Голден Стэйт" прошел "Портленд" (4-0).

НБА. Финал

Расписание матчей (серия продолжается до четырех побед одного из соперников)

31 мая, 04:00. "Торонто" – "Голден Стэйт"

3 июня, 03:00. "Торонто" – "Голден Стэйт"

6 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто"

8 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто"

11 июня, 04:00. "Торонто" – "Голден Стэйт" (если потребуется)

14 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто" (если потребуется)

17 июня, 03:00. "Торонто" – "Голден Стэйт" (если потребуется)