Первая игра финальной серии НБА "Торонто" – "Голден Стэйт" состоится 31 мая

Определилось расписание финала плей-офф НБА сезона-2018/19, в котором встретятся "Торонто" и "Голден Стэйт".
В финале Восточной конференций "Торонто" в шести матчах оказался сильнее "Милуоки" (4-2), в Западной "Голден Стэйт" прошел "Портленд" (4-0).
НБА. Финал
Расписание матчей (серия продолжается до четырех побед одного из соперников)
31 мая, 04:00. "Торонто" – "Голден Стэйт"
3 июня, 03:00. "Торонто" – "Голден Стэйт"
6 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто"
8 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто"
11 июня, 04:00. "Торонто" – "Голден Стэйт" (если потребуется)
14 июня, 04:00. "Голден Стэйт" – "Торонто" (если потребуется)
17 июня, 03:00. "Торонто" – "Голден Стэйт" (если потребуется)
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