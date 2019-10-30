Перкинс считает, что Карри войдет в десятку лучших игроков в истории НБА

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс поделился мнением о защитнике «Голден Стэйта» Стефене Карри.

— Когда Стеф Карри закончит свою карьеру, он обязательно войдет в десятку лучших игроков в истории, — цитирует Перкинса Fadeaway World. — Об этом не может быть и речи. Когда Стеф закончит, он будет в первой десятке. Если кто-то может назвать мне 10 игроков лучше, чем Карри, тот он лжет сам себе.

Карри — трехкратный чемпион НБА и двукратный MVP регулярного сезона.