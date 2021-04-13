Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Перенесенный из-за убийства афроамериканца матч «Миннесота» — «Бруклин» состоится 13 апреля

22:00
Теги:

Матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой» и «Бруклином», который был изначально был запланирован на понедельник, состоится во вторник, 13 апреля, сообщает сайт НБА.

Встреча была отложена в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса.

20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле, когда попытался скрыться от сотрудников полиции. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в Миннесоте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд