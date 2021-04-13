Перенесенный из-за убийства афроамериканца матч «Миннесота» — «Бруклин» состоится 13 апреля
22:00
Матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой» и «Бруклином», который был изначально был запланирован на понедельник, состоится во вторник, 13 апреля, сообщает сайт НБА.
Встреча была отложена в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса.
20-летний Данте Райт был застрелен в воскресенье в своем автомобиле, когда попытался скрыться от сотрудников полиции. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в Миннесоте.
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