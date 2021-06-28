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Пенни Хардуэй претендует на пост главного тренера «Орландо»

18:13
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Бывший игрок «Орландо» Пенни Хардуэй может вернуться в клуб в качестве главного тренера, сообщает The Athletic.

Хардуэй прошел собеседование в «Орландо» и является серьезным кандидатом на вакантную должность. 49-летний Хардуэй с 2018 года возглавляет университет Мемфиса.

Хардуэй выступал за «Мэджик» с 1993 по 1999 год. За это время он четыре раза становился участником Матча звезд и дважды попадал в первую символическую пятерку сезона.

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Иван Шитик все материалы автора
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