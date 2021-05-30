Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Павел Савков выставил свою кандидатуру на драфт НБА

22:52

Российский защитник Павел Савков подал заявку на участие в драфте НБА 2021 года, сообщает ESPN.

19-летний Савков принадлежит испанской «Басконии» и дебютировал за команду в сезоне-20/21. Также защитник играл за сборную России в квалификации Евробаскета.

Ранее о решении выставить свои кандидатуры на драфт НБА также заявили россияне Владислав Одиноков («Химки») и Никита Михайловский («Автодор»).

Читайте также

Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
«Красивые персики». Фигуристка Нугуманова показала фото в купальнике из бассейна
Стала известна программа физической подготовки сборной России на карантине

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд