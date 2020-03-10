Форвард «Торонто» Норман Пауэлл и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признаны лучшими игроками прошедшей недели текущего сезона НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Норман Пауэлл. В среднем за матч он набирал 31,3 очка, делал 2,3 подбора, 3,7 передачи и 2,3 перехвата. Канадская команда на неделе выиграла все три матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Леброн Джеймс. Его средние показатели за игру составили 29 очков, 7,3 подбора и 10,3 передачи. Калифорнийцы также выиграли три матча.