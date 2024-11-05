Памятные вещи Майкла Джордана продали за 8,5 миллиона долларов на аукционе

Пять вещей американского баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе за 8,5 миллиона долларов, сообщается на сайте нью-йоркского аукциона Sotheby's.

Отмечается, что самой дорогой среди игровой атрибутики двукратного олимпийского чемпиона, которая ушла с молотка, стала майка «Чикаго» сезона-1996/97. За нее отдано около 4,7 миллиона долларов.

«Эта майка символизирует не только Майкла Джордана на пике его славы и мастерства, но и поворотный момент в истории баскетбола», — отметил глава отдела современных предметов коллекционирования Sotheby's Брам Уотчер.

Также на аукционе были выкуплены флаг США с церемонии награждения Олимпиады-1992, подписанный игроками «Дрим-тим» (1,8 миллиона), майка и шорты сезона-1988/89 (1,08 миллиона), майка с первого матча серии первого раунда плей-офф сезона-1997/98 (840 тысяч), тренировочная майка и кроссовки с подписью со времен выступления за Университет Северной Каролины (132 тысячи).

Джордан завершил игровую карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет. Он является шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.