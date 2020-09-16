Главный тренер «Клипперс» Док Риверс прокомментировал поражение от «Денвера» (89:104) в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА. Команда из Лос-Анджелеса проиграла «Наггетс» серию, ведя по ее ходу со счетом 3-1.

— Я просто расстроен, — приводит журналист Clutch Points Томер Азарли слова Риверса. — У нас было столько возможностей выиграть серию за последние 3 матча... Если честно, то я думаю, что вы можете заметить, в чем разница: «Денвер» был единым целым, а мы — нет.

Были ли завышены ожидания? Нет. Мы просто их не оправдали. Я — тренер, и беру всю вину на себя, но мы определенно не оправдали возложенных на нас ожиданий. Если бы оправдали, то все еще играли бы в плей-офф.

В финале Западной конференции «Денвер» встретится с другой командой из Лос-Анджелеса — «Лейкерс».