«Ожидания от нас не были завышены. Мы их просто не оправдали». Тренер «Клипперс» — о вылете из плей-офф
Главный тренер «Клипперс» Док Риверс прокомментировал поражение от «Денвера» (89:104) в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА. Команда из Лос-Анджелеса проиграла «Наггетс» серию, ведя по ее ходу со счетом 3-1.
— Я просто расстроен, — приводит журналист Clutch Points Томер Азарли слова Риверса. — У нас было столько возможностей выиграть серию за последние 3 матча... Если честно, то я думаю, что вы можете заметить, в чем разница: «Денвер» был единым целым, а мы — нет.
Были ли завышены ожидания? Нет. Мы просто их не оправдали. Я — тренер, и беру всю вину на себя, но мы определенно не оправдали возложенных на нас ожиданий. Если бы оправдали, то все еще играли бы в плей-офф.
В финале Западной конференции «Денвер» встретится с другой командой из Лос-Анджелеса — «Лейкерс».
Doc Rivers on if expectations were too high — «No. We didn't meet them. That's the bottom line. I'm the coach, and I'll take any blame for it, but we didn't meet our expectations clearly. Because if we had, clearly, we'd still be playing.»#Clippers pic.twitter.com/Ylkn9csvaj— Tomer Azarly (@TomerAzarly) September 16, 2020