Овечкин вместе с детьми сфотографировался с Леброном Джеймсом

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

40-летний россиянин 31 января посетил матч между «Вашингтоном» и «Лейкерс» в НБА. Игра завершилась победой гостей — 142:111. По ходу встречи Овечкин и Джеймс обменялись рукопожатиями.

После игры Овечкин вместе с детьми сфотографировался с Джеймсом. Спортсмены держали в руках игровые майки друг друга.

41-летний Джеймс в матче с «Вашингтоном» набрал 20 очков, сделал 6 передач и 3 подбора.