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31 января, 08:24

Овечкин вместе с детьми сфотографировался с Леброном Джеймсом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото Getty Images

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

40-летний россиянин 31 января посетил матч между «Вашингтоном» и «Лейкерс» в НБА. Игра завершилась победой гостей — 142:111. По ходу встречи Овечкин и Джеймс обменялись рукопожатиями.

После игры Овечкин вместе с детьми сфотографировался с Джеймсом. Спортсмены держали в руках игровые майки друг друга.

41-летний Джеймс в матче с «Вашингтоном» набрал 20 очков, сделал 6 передач и 3 подбора.

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Александр Овечкин
НБА
НХЛ
Леброн Джеймс
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