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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Отмененные матчи НБА должны состояться 30 августа

13:37

Прерванный из-за бойкота игроков розыгрыш плей-офф НБА планируется возобновить 29 августа, утверждает Clutch Points. В этот день должны состояться матчи в сериях «Орландо» — «Милуоки», «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» — «Портленд». Их планируется провести в субботу.

Отмененные ранее игры «Клипперс» — «Даллас», «Юта» — «Денвер», а также «Торонто» — «Бостон» запланированы на 30 августа.

Игроки НБА накануне проголосовали за продолжение сезона после бойкота матчей плей-офф.

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