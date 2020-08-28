Отмененные матчи НБА должны состояться 30 августа

Прерванный из-за бойкота игроков розыгрыш плей-офф НБА планируется возобновить 29 августа, утверждает Clutch Points. В этот день должны состояться матчи в сериях «Орландо» — «Милуоки», «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» — «Портленд». Их планируется провести в субботу.

Отмененные ранее игры «Клипперс» — «Даллас», «Юта» — «Денвер», а также «Торонто» — «Бостон» запланированы на 30 августа.

Игроки НБА накануне проголосовали за продолжение сезона после бойкота матчей плей-офф.