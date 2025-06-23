Отец Халибертона сообщил, что у разыгрывающего «Индианы» разрыв ахилла

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия, сообщил отец игрока Джон Халибертон в комментарии ESPN.

Защитник «Пэйсерс» получил повреждение в первой четверти седьмого матча финальной серии НБА против «Оклахомы» (91:103). После прорыва к кольцу он внезапно рухнул, контакта со стороны соперника не было.

Халибертон не смог покинуть игру самостоятельно. Ему долгое время оказывали помощь на паркете.