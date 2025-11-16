Баскетбол
Сегодня, 16:05

Отец Дёмина о встрече сына с Овечкиным: «Это невероятное событие, большая честь и заряд мотивации»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владимир Дёмин, отец игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, рассказал «СЭ» подробности встречи сына с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Татьяну Николаевну за приглашение Егора на игру и за внимание к нему. Мы давно знакомы, и как только она узнала, что Егор будет играть в Штатах, сразу связалась с нами и предложила встретиться. Мы общались много и по разным вопросам, касающихся спортсменов, которые играют в США. Она очень помогла нам советами. А идея о встрече Егора и Александра возникла еще в конце прошлого сезона, в период плей-офф в НХЛ. Но Егор готовился к драфту и, к сожалению, не смог прилететь в Вашингтон. А сейчас сложилась идеальная ситуация: «Бруклин» играет с «Визардс», и вчера Егор смог посетить матч «Вашингтона» и познакомиться лично с Татьяной Николаевной и Александром», — сказал Дёмин «СЭ».

Отец Дёмина также отметил, что факт знакомства с Овечкиным воодушевил Егора.

«Татьяна Николаевна проявила материнскую заботу, организовывая встречу. Егор был максимально воодушевлен, как фактом приглашения, так и самим знакомством. Для молодого российского игрока встреча с легендой мирового спорта Александром Овечкиным — это невероятное событие, большая честь и заряд мотивации», — добавил Демин.

Дёмин посетил матч «Вашингтона» с «Нью-Джерси» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ и встретился Овечкиным. Баскетболист и хоккеист обменялись игровыми джерси, также Овечкин подарил Дёмину клюшку.

Александр Овечкин
Егор Дёмин
    Takayama

