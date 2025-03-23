Отец Демина: «В последних играх у BYU появились комбинации под Егора»

Владимир Демин в интервью «СЭ» отметил, что Егор Демин сильно прибавил в защитных действиях. Воспитанник «Реала» проводит сезон в составе BYU Cougars в NCAA.

— По защите вы довольны Егором?

— Мы переживали за этот аспект. Что ему не будет хватать силы ног. Сейчас с этим в принципе нет проблем. На периметре он научился использовать свой размер. Способен защищаться против пятых номеров, правильно занимает позицию в борьбе с большими. Его тело позволяет это делать.

— За что еще переживали?

— Что Егор будет больше играть от броска. Его критиковали, когда он бросал по 15 трехочковых за матч и совсем не ходил внутрь. Сейчас же у него очень сбалансированная игра. Много проходов, когда он обостряет игру, делает скидку партнерам или сам забивает. Разные опции для завершения.

Еще хороший момент, что тренер ближе к концу сезона понял, что для него нужно тоже создавать ситуации. В последних играх появились комбинации под Егора. Ранее он сам создавал себе возможности. Через пик-н-ролл или бросая на последних секундах. Все броски были сложные. Сейчас у него другие возможности, и он ими пользуется.

В третьем раунде «Мартовского безумия» BYU встретится с победителем пары Saint Mary's — Alabama.