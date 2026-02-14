Отец Дёмина об игре сына за команду Картера: «Приятно, что у Егора появляются менторы из числа суперзвезд»

Владимир Дёмин, отец баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, в разговоре с «СЭ» оценил выступление сына за команду Винса Картера на звездном уик-энде НБА.

«Винс Картер — легенда НБА и «Нетс». Поэтому ничего удивительного в том, что он выбрал Егора, игрока «Нетс». Приятен сам факт, что у Егора появляются менторы в НБА из числа суперзвезд», — сказал Дёмин «СЭ».

В ночь на 14 февраля в полуфинальном матче Турнира восходящих звезд против команды Трэйси Макгрэди россиянин отметился 2 очками, 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом. В финале с командой Кармело Энтони в активе разыгрывающего «Бруклина» 2 очка, 2 подбора и 1 блок-шот.