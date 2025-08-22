Отец Брауна задержан полицией после нападения с ножом на детского тренера

Отец атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна задержан полицией после нападения с ножом на детского тренера по американскому футболу Кросса Тупуолу.

Как сообщает ESPN, 48-летний американец арестован и ему были предъвялены обвинения в покушении на убийство. Тупуола доставлен в больницу с несколькими ножевыми ранениями в критическом состоянии.

Браун с 2016 года играет в НБА. В сезоне-2024/25 он сыграл в 63 матчах, набирая в среднем по 22,2 очка, 5,8 подбора и 4,5 передачи.