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«Орландо» уволил 31 сотрудника клуба

16:37
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«Орландо» уволил 31 сотрудника клуба. Сокращение персонала составило около 10 процентов штатной численности, сообщает The Athletic.

 — Наш бизнес, как и многие другие, существенно пострадал от COVID-19. В эти беспрецедентные времена нам пришлось принимать очень сложные бизнес-решения, — заявил генеральный директор «Мэджик» Алекс Мартинс.

30 июля НБА планирует возобновить сезон в «Диснейуорлде», всего в 25 километрах от домашней арены «Мэджик» Amway Center.

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