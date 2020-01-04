«Орландо» разгромил «Майами», «Портленд» победил «Вашингтон»
05:32
«Орландо» (16-19) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Майами» (25-10) — 105:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Терренс Росс, набравший 25 очков.
В параллельной встрече «Портленд» (15-21) уверенно победил «Вашингтон» (10-24) — 122:103. Также «Бостон» (24-8) обыграл «Атланту» (7-28) — 109:106.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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