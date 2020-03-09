«Орландо» разгромил «Хьюстон», «Индиана» победила «Даллас»

«Хьюстон» (39-24) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно проиграл «Орландо» (29-35) — 106:126. По 24 очка набрали Рассел Уэстбрук и Ди Джей Огастин. «Ракетчики» потерпели четвертое поражение подряд.

В другом матче «Даллас» (39-26) дома проиграл «Индиане» (39-25) — 109:112. Дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов оформил защитник гостей Лука Дончич.

Также «Вашингтон» (23-40) проиграл «Майами» (41-23) — 89:100.