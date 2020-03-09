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«Орландо» разгромил «Хьюстон», «Индиана» победила «Даллас»

04:35
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«Хьюстон» (39-24) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно проиграл «Орландо» (29-35) — 106:126. По 24 очка набрали Рассел Уэстбрук и Ди Джей Огастин. «Ракетчики» потерпели четвертое поражение подряд.

В другом матче «Даллас» (39-26) дома проиграл «Индиане» (39-25) — 109:112. Дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов оформил защитник гостей Лука Дончич.

Также «Вашингтон» (23-40) проиграл «Майами» (41-23) — 89:100.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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