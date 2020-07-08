«Орландо» прибыл в кампус НБА для подготовки к концу сезона без трех игроков

Делегация «Орландо» прибыла первой в кампус, расположенный в парке «Диснейуорлд» в Орландо для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 в НБА, сообщает пресс-служба «Мэджик».

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что в составе команды отсутствуют три игрока: Маркелл Фульц, Аль-Фарук Амину и неназванный баскетболист, недавно сдавший положительный тест на коронавирус. Фульц не смог приехать вместе с командой по семейным обстоятельствам, Амину продолжает восстанавливаться от травмы мениска, которую он получил в ноябре. Заболевший коронавирусом игрок, чье имя не разглашается, может вскоре присоединиться к команде.