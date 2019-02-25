"Орландо" прервал победную серию "Торонто"

"Орландо" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Мэджик" Терренс Росс, который набрал 28 очков. Центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл - 23 очка и 12 подборов.

"Орландо" прервал победную серию "Рэпторз", которая насчитывала 7 матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Орландо" - 98:113 (15:25, 35:28, 21:27, 27:33)

Т: Лоури (19+10 передач), Газоль (16), Ибака (14).

О: Росс (28), Вучевич (23+12 подборов), Исаак (16).