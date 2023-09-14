«Орландо» подписал победителя конкурса данков Маккланга

«Орландо» на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего защитника Мэка Маккланга. Он был неограниченно свободным агентом.

24-летний американец, который является победителем конкурса данков 2023 года, заключил частично гарантированный контракт с «Мэджик».

Большую часть прошлого сезона Маккланг провел в G-лиге, где в составе «Делавэра» стал чемпионом. В феврале он подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но сыграл всего 2 матча в НБА, набирая в среднем по 12,5 очка, 5,0 подбора и 4,5 передачи.