«Орландо» победил «Вашингтон», «Денвер» обыграл «Мемфис»

«Орландо» (6-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА был сильнее «Вашингтона» (3-8) — 125:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 34 очка. На счету центрового «Мэджик» Николы Вучевича дабл-дабл из 30 баллов и 17 подборов.

В параллельной встрече «Денвер» (9-3) уверенно обыграл «Мемфис» (5-8) — 131:114. 39 очков набрал защитник победителей Джамал Мюррэй.

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