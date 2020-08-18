«Орландо» победил «Милуоки» в первом матче плей-офф НБА, Вучевич и Адетокумбо сделали «дабл-дабл»

«Орландо» обыграл «Милуоки» в первом матче 1/8 финала плей-офф НБА. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич, набравший 35 очков и сделавший 14 подборов.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

«Милуоки» — «Орландо» — 110:122 (23:33, 29:29, 27:30, 31:30)

М: Адетокумбо (31 + 17 подборов), Хилл (16), Бледсоу (15), Миддлтон (14), Мэттьюз (10).

О: Вучевич (35 + 14 подборов), Росс (18), Кларк (15), Фульц (15), Огастин (11 + 11 передач), Эннис (11).